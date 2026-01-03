Jashari fatica al Milan? Senderos: "Ardon non si discute, farà una grande carriera"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex difensore Philippe Senderos ha parlato di alcuni dei suoi connazionali che attualmente militano in Serie A. Tra questi figura Ardon Jashari, arrivato al Milan per 40 milioni e fin qui abbastanza ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri: "È stato sfortunato per via dell’infortunio. Ma Ardon non si discute: è davvero forte e farà una grande carriera. La vicinanza di Modric lo aiuterà a crescere ulteriormente". Riguardo alla possibile convivenza con Modric, dice: "Per me possono coesistere tranquillamente. Jashari è mancino e può fare molto bene la mezzala con Modric play: Ardian è giovane e ha corsa, però in futuro diventerà un grande regista".

Il turno di Serie A in programma nel weekend prevede tra le altre la sfida tra Inter e Bologna: da una parte Akanji e Sommer, dall'altra Freuler: "Il Bologna ha fatto molto bene in questi anni, pescando da noi, vedi Ndoye. Adesso c’è Freuler che è una garanzia in mezzo al campo e da anni uno dei migliori del vostro campionato per rendimento. Bologna è la piazza giusta per crescere ed esplodere; infatti in questi anni tanti ragazzi ci sono riusciti. Anche quest’anno lotteranno per i posti principali della classifica".