Senderos: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Sommer? Un grandissimo"

Philippe Senderos, ex difensore svizzero con un passato anche in Serie A con la maglia del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha riservato parole di stima verso un suo connazionale attualmente protagonista in Italia: "Akanji è il migliore difensore della Serie A. Non sono affatto stupito dal fatto che Manuel si sia imposto così velocemente come il leader difensivo dell’Inter. In fondo aveva fatto grandi cose anche al Manchester City e da anni è uno dei più bravi al mondo".

Riguardo al punto di forza di Akanji, dice: "Direi la grande mentalità: è un vincente. L’ha fatto in Germania e Inghilterra, ci riuscirà pure in Italia". In nerazzurro ha trovato un compagno di Nazionale, ovvero Sommer: "Un grandissimo. Yann è esplosivo tra i pali e trasmette sicurezza a tutti i compagni. È un vero leader, oltre a essere un portiere forte. Mi ricordo che anche in Nazionale si faceva sentire tanto con la difesa durante la partita: parla molto, dà indicazioni e aiuta tutti con le sue letture".