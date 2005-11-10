Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Joao Mario: "Fiorentina la scelta giusta. Colpito da Atta e dalla qualità di Mastantuono"

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 18:40Serie A
04.10.2026 18:40Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

L'esterno della Fiorentina Joao Mario ha parlato a RTV38 toccando tantissimi temi legati all'attualità e al suo arrivo in maglia viola: "Le cose stanno andando bene. È vero che l'allenatore e lo staff tecnico hanno sfruttato questa pausa per gli impegni delle Nazionali per sottoporci a carichi di lavoro maggiori e cercare di alzare il livello di forma fisica della squadra. Stiamo lavorando duramente, con doppie sedute di allenamento. La squadra è in buone condizioni e si sta preparando al meglio per ripartire forte alla ripresa del campionato".

Che cosa è cambiato con Vanoli?
"La situazione sta migliorando, anche per quanto riguarda i risultati rispetto alla gestione del precedente allenatore. Al suo arrivo, il tecnico ha cercato di farci capire che dovevamo diventare un gruppo più coeso. Credo che stiamo lavorando proprio in questa direzione: essere più squadra, sapendo attaccare bene ma anche difendere. È ciò che serve per vincere partite, titoli e campionati, ovunque. Penso che stiamo facendo un ottimo lavoro sotto questo aspetto. Sento che la squadra è in un buon momento e c'è energia positiva. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene se continuiamo così".

Che cosa le chiede il mister?
"L'allenatore mi chiede di fare il mio lavoro, quello che mi riesce meglio, e di aiutare la squadra sia in fase offensiva che in quella difensiva. Vuole che giochi secondo le mie caratteristiche naturali e che porti energia attraverso le mie corse, le progressioni palla al piede e le mie qualità tecniche. Mi sta aiutando molto in questo senso, sia che io giochi a destra sia a sinistra. Posso rappresentare un'opzione valida, quindi sono sempre a completa disposizione dell'allenatore e della squadra".

Come ha vissuto l'addio al Porto?
"Il periodo trascorso al Porto è stato molto positivo per me. Mi ha aiutato a crescere sia come persona sia come giocatore. È diventata casa mia, il luogo in cui mi sono evoluto professionalmente e personalmente. In seguito ho sentito il bisogno di una nuova esperienza, di scoprire cosa significasse giocare in un campionato diverso. Credo di aver fatto la scelta giusta venendo in un campionato estremamente competitivo come la Serie A, caratterizzato da un livello qualitativo molto alto. Sono quindi convinto di aver preso la decisione giusta e spero di ottenere grandi risultati".

Come si trova a Firenze?
"Molto bene. La città è incredibile, davvero bellissima. Si percepisce la grande passione dei tifosi per la Fiorentina. Ho girato un po' per la città e si nota qualcosa legato alla squadra a ogni angolo. Si respira davvero la passione della città per il club. La Fiorentina è una società di alto livello, con grandi giocatori, ottime strutture e una storia importante. Sono felice della scelta che ho fatto".

Come descriverebbe Mastantuono?
"Mastantuono ha una qualità incredibile e sta vivendo un'annata importante. Tutti possono vedere le sue qualità palla al piede, il dribbling e la resistenza, oltre a quanto contribuisca alla squadra sia in fase offensiva sia difensiva. È un aspetto in cui sta migliorando. Ovviamente le sue doti naturali sono soprattutto legate all'attacco ed è un giocatore di grande qualità. Ha ancora ampi margini di crescita perché è giovane e il suo potenziale è enorme. Speriamo che possa darci un grande contributo in questa stagione".

C'è un altro compagno che l'ha particolarmente colpita?
"Ce ne sono tanti e potrei citare numerosi esempi. Arthur (Atta, ndr), per esempio, è un grande giocatore. Apprezzo molto i calciatori dotati di grande qualità tecnica e lui è uno di questi. Non è solo una questione di abilità palla al piede, ma anche di resistenza e della capacità di coprire tutto il campo con grande intensità. È un giocatore di altissimo livello e prevedo per lui un grande futuro".

Che cosa dovrà succedere per poter definire positiva questa stagione?
"Credo che, per poter dire a fine stagione di aver disputato un'annata positiva, dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita e dare sempre il massimo. Ritengo che questo sia l'aspetto più importante: uscire dal campo con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per vincere la partita. Credo sia proprio questo che si aspettano da noi gli osservatori esterni e i nostri tifosi. È il minimo che si aspettano e ciò che cercheremo di fare. Naturalmente dobbiamo affrontare una partita alla volta. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma sento che possiamo ancora riprenderci e raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio. In particolare, la qualificazione alle Coppe Europee. È per questo che ci impegneremo".

Articoli correlati

Immagine news 1
Joao Mario: "Posso essere un'opzione valida per la Fiorentina. Vanoli mi chiede questo"
Immagine news 2
Fiorentina, Joao Mario: "Stiamo sfruttando la pausa per alzare il livello della forma fisica"
Immagine news 3
Fiorentina, Joao Mario: "La concorrenza fa bene, segnale che la squadra è forte"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
21:33 Serie A
Lazio, Floriani verso il rinnovo: pronto un quinquennale con adeguamento dello stipendio
Immagine news 2
21:25 Serie A
Genoa, caccia al nuovo direttore sportivo: tra i candidati anche Corvino, Pradè e Burdisso
Immagine news 3
21:25 Serie ALive TMW
Live TMWTurchia, Montella: "Le critiche illogiche fanno male e non le accetto. Ho il cuore pulito"
Immagine news 4
21:19 Serie ATMW
TMWFabregas sorride per il boom Da Cunha: "Il merito è suo. All'inizio dicevo questo al ds Ludi"
Immagine news 5
21:07 Serie ALive TMW
Live TMWTurchia, Kabak: "Difficoltà? Siamo una grande famiglia e ci rialzeremo"
Immagine news 6
21:04 Serie A
Udogie fa fatica con De Zerbi, la Juve potrebbe riportarlo in Italia. Ma a quali cifre?
Immagine news 7
20:59 Serie A
Turchia, Montella polemico: "Qualcuno mi ha deriso, ma l'avevo detto: l'Italia è competitiva"
Immagine news 8
20:56 Serie A
Nations League, i primi risultati della giornata: vince ancora De Leo con Malta, pari Austria
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski
Primo piano
Immagine top news n.0 Genoa, caccia al nuovo direttore sportivo: tra i candidati anche Corvino, Pradè e Burdisso
Immagine top news n.1 Turchia, Montella polemico: "Qualcuno mi ha deriso, ma l'avevo detto: l'Italia è competitiva"
Immagine top news n.2 Niente Pallone d'Oro, Sneijder: "Non me ne frega un c***o. Ho vinto la Champions con l'Inter"
Immagine top news n.3 Italia, Mancini: "Kean non sta bene, va a casa stasera. Far sempre soffrire i tifosi non è bello"
Immagine top news n.4 Italia-Turchia, la probabile formazione di Mancini: turn over in tutti i reparti
Immagine top news n.5 Italia, via alla rifinitura verso la Turchia: Kean lavora da solo in palestra
Immagine top news n.6 Gattuso a 360° al Festival di Trento: "Il Milan, la Lazio e i mesi insonni per la Bosnia"
Immagine top news n.7 La Juventus del '96 al Festival di Trento: aneddoti, risate e commozione per Vialli
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.2 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.3 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.4 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Lazio, Floriani verso il rinnovo: pronto un quinquennale con adeguamento dello stipendio
Immagine box news Serie A Genoa, caccia al nuovo direttore sportivo: tra i candidati anche Corvino, Pradè e Burdisso
Immagine box news Serie A Turchia, Montella: "Le critiche illogiche fanno male e non le accetto. Ho il cuore pulito"
Immagine box news Serie A Fabregas sorride per il boom Da Cunha: "Il merito è suo. All'inizio dicevo questo al ds Ludi"
Immagine box news Serie A Turchia, Kabak: "Difficoltà? Siamo una grande famiglia e ci rialzeremo"
Immagine box news Serie A Udogie fa fatica con De Zerbi, la Juve potrebbe riportarlo in Italia. Ma a quali cifre?
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino tuona: "Se il problema per il nuovo stadio son io, basta dirlo. Mi tolgo"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Vito è carico: "Noi dobbiamo pensare al campo. Ci danno per morti, ma..."
Immagine box news Serie B Melby: "Onorato di essere presidente del Cesena. Avrò massima responsabilità verso la comunità"
Immagine box news Serie B Nahuel Estevez: "Voglio riportare Palermo in Serie A. Ma in B può succedere di tutto"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo inizia a pensare al Pisa: "Sicuramente non ci saranno Rada e Morra"
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Bari e Potenza avanti, tre match in parità
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati dell'8ª giornata: Novara last minute, prosegue il volo dello Spezia
Immagine box news Serie C Diana non in panchina per la ripresa di Gubbio-Perugia: "Sto bene, solo un giramento di testa"
Immagine box news Serie C Barletta, fiducia a Paci nonostante il ko col Giugliano. Via il consulente De Santis
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Dolomiti avanti, pari tra Reggiana e Spezia
Immagine box news Serie C Si cambia anche in casa Folgore Caratese: Belmonte verso l'esonero. C'è Guidi per il post
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: il Milan batte la Juve sul finale. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Como 1907 corsaro col Napoli. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, prosegue la 2ª giornata: fari puntati su Como Women-Inter. La guida completa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale