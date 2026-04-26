Jugovic: "Juventus, punta su Bernardo Silva e Vlahovic. Bremer? La penso come lui"

Vladimir Jugovic con la maglia della Juventus ha segnato il rigore decisivo che ha permesso ai bianconeri di vincere la Champions League nel '96, ma ha anche segnato il gol del 6-1 contro il Milan. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha commentato le parole di Gleison Bremer, spiegando di pensarla come lui sul fatto che a Torino non si può galleggiare, ma si deve vincere. E il brasiliano, a 29 anni, non vuole più aspettare.

Jugovic dà anche un po' di consigli per il mercato della Juventus: "Farei uno sforzo per prendere Bernardo Silva del Manchester City a parametro zero perché sposta gli equilibri. In attacco darei una seconda occasione a David e punterei su Vlahovic, che ha 26 anni, piuttosto che su Lewandowski, che invece ne ha 38". Infine, quando gli viene chiesto come vedrebbe Guardiola ct dell'Italia, risponde che sarebbe più curioso di vederlo sulla panchina di una squadra come la Roma.