Juric si coccola Varela, convocato dal Portogallo: "È solo all'inizio, deve ancora migliorare"

Ivan Juric, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta. I brianzoli si affidano in attacco alla rivelazione Varela, che nella giornata di ieri ha ricevuto la sua prima convocazione con la nazionale portoghese:

"Varela è solo all’inizio: ha diversi aspetti da migliorare, ma mi colpisce la sua voglia di lavorare sui propri difetti. Ha un bel tiro, forza e ha già fatto passi avanti importanti".

Gustavo Varela è stato convocato dal ct Jorge Jesus e potrà rappresentare il Portogallo nelle prossime due partite di UEFA Nations League. Un meritato riconoscimento dopo una partenza in Serie A da sogno. Considerando anche la Coppa Italia sono 11 reti segnate in 10 partite, numeri impressionanti e inimmaginabili considerando che lo scorso anno al Gil Vicente chiuse con appena 7 reti in 33 partite.