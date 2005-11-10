Monza-Atalanta, i 26 convocati di Juric: c'è il rientro di Pessina, indisponibile Birindelli
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:15Serie A
autore Paolo Lora Lamia
07.11.2026 21:15Serie A
Il capitano dei brianzoli torna disponibile dopo un lungo infortunio, il difensore ex Pisa out contro la Dea per una botta.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Al termine della rifinitura della vigilia il tecnico del Monza Ivan Juric ha convocato 26 calciatori per la sfida contro l'Atalanta, valida per l'undicesima giornata di Serie A 2026-27 e in programma domenica 8 novembre alle 15.00 allo stadio Brianteo.
I CONVOCATI DEL MONZA
PORTIERI: Tornqvist, Thiam, Stranjar
DIFENSORI: Goglichidze, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Mangas, Bakoune, Carboni, Kouadio
CENTROCAMPISTI: Foe Ondoa, Ankinsanmiro, Colombo, Ciurria, Touré, Colpani, Pessina, Mout
ATTACCANTI: Varela, Cutrone, Forson, Ngonge, Zeballos, Robinson, Mota
Altre notizie Serie A
Oggi
22:00 Serie A
De Laurentiis: "Al Napoli non esiste nessun caso". Il Parma perde Romero: le top news delle 22
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi