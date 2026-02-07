Runjaic: "All'ultimo contro la Roma Zaniolo poteva calciare, ma sono felice della sua reazione"

Mister Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, si è soffermato anche sulla stagione di Nicolò Zaniolo. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Udinese tra club e Nazionale:

Z"aniolo può giocare sia trequartista che punta, anche a centrocampo, può giocare in più punti e sono contento che abbia potuto allenarsi bene questa settimana. Può sostituire Davis perché ha ottime doti fisiche, ma al momento non ha i 90 minuti, non voglio rischiarlo. La gara con la Roma appartiene al passato, è una partita che emotivamente lo coinvolgeva, nell'ultima azione forse poteva calciare, ma nel post è più facile valutare certe situazioni. Abbiamo parlato e ha parlato anche davanti alla squadra, sa che poteva avere un altro comportamento, è un giocatore importante per noi e lo sarà anche in futuro, lavoriamo affinché possa dare il suo contributo, l'obiettivo è che non abbia ricadute e che possa fare belle prestazioni in campo.

Se è in forma Zaniolo è una buona alternativa anche per la nazionale italiana, non esagero. Sta imparando molto a livello tecnico e tattico e noi stiamo imparando da lui, sono anche contento che abbia reagito così dopo la Roma e per la reazione avuta in settimana, speriamo che domani, quando scenderà in campo, possa fornire una bella prestazione".

Rileggi qui tutte le parole di Runjaic in conferenza stampa