Parma, i convocati di Cuesta per il derby col Bologna: assente Estevez

L’allenatore gialloblù Carlos Cuesta ha convocato 22 calciatori per il match Bologna-Parma, in programma domenica 8 febbraio alle ore 12:30, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A Enilive. Di seguito l'elenco completo dei gialloblù, dal quale è assente - come preventivato - Nahuel Estevez:

Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi.

Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnic, 37 Troilo, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.