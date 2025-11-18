TMW
Juve, Cabal e Kelly a parte. Terapie per Vlahovic: il centravanti resta in dubbio per Firenze
Aggiornamenti dalla Continassa, dove la Juventus di Luciano Spalletti lavora in vista della ripresa del campionato, che per i bianconeri sarà la trasferta di Firenze con la Fiorentina.
Juan Cabal e Lloyd Kelly hanno lavorato ancora a parte, ma secondo quanto raccolto Kelly domani dovrebbe aggregarsi alla squadra.
Terapie invece per Dusan Vlahovic: gli esami di ieri hanno escluso lesioni, ma è comunque da verificare che il centravanti serbo, alle prese con un sovraccarico muscolare, possa esserci al Franchi.
