Juve, dall’hype all’ombra: Zhegrova reclama spazio. Miretti desaparecido, Kalulu intoccabile

Luciano Spalletti potrà lavorare con pochissimi calciatori, ma la sosta rappresenterà comunque l’occasione di una full immersion in bianconero. Il nuovo allenatore della Juventus ha ereditato da Igor Tudor una squadra in cerca di rilancio ma, con tre partite in dieci giorni, ha avuto ben poco tempo di farsi un’idea del gruppo. E di pensare a nuovi modi per valorizzare i giocatori a sua disposizione.

È il caso, su tutti, di Edon Zhegrova. Tanto hype, ma a oggi pochissimo spazio, per il funambolo kosovaro: considerando l'impiego in tutte le competizioni affrontate dalla Vecchia Signora finora in stagione, l'ex Lille si è visto in campo per appena 79 minuti. Poco e nulla, in un ruolo che potrebbe essere decisivo per le sorti dell’attacco bianconero, non sempre brillante. Reclama spazio, dopo essere rimasto a Torino, anche Fabio Miretti, desaparecido della stagione bianconera.

Quanto ai più impiegati, ecco l’intoccabile Kalulu: il difensore francese, sempre titolare, non è mai stato sostituito.

JUVENTUS

I più impiegati: Pierre Kalulu (1.350 minuti), Michele Di Gregorio (1.170 minuti), Kenan Yildiz (1.155 minuti), Andrea Cambiaso (1.098 minuti), Lloyd Kelly (1.080 minuti).

I meno impiegati: Fabio Miretti (7 minuti), Juan Cabal (46 minuti), Edon Zhegrova (79 minuti), Vasilije Adzic (161 minuti), Mattia Perin (180 minuti).