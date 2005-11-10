Torino ko contro il Como, il rammarico di Cairo al triplice fischio: "Peccato averla persa"

Il Torino esce battuto contro il Como. La squadra di Ignazio Abate è stata sconfitta per 3-1 nell'anticipo del martedì sera. Dopo una partita giocata con grande caparbietà e soprattutto condotta per quasi 80 minuti grazie alla rete iniziale al 24’ del primo tempo realizzata da Che Adams. Nel finale però la qualità della formazione di Cesc Fabregas è venuta fuori e nel giro di dieci minuti è andata a segno prima con Jacobo Ramon all’81’, poi con Nico Paz all’87’ ed infine con Baturina al secondo minuto di recupero.

Il rammarico di Cairo

Mastica amaro ovviamente Urbano Cairo che aveva assaporato i tre punti che avrebbero certamente saputo di impresa e avrebbero proseguito la striscia positiva della sua squadra. Intercettato al termine del match dell'Olimpico-Grande Torino, il numero uno granata ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai media presenti: "Peccato averla persa".

Le parole di Abate

Al termine del match invece il tecnico Abate ha così parlato a DAZN: "C'è anche la forza della grande squadra che affrontavamo, il rammarico è di non aver avuto la forza di chiuderla ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi. Era un bel banco di prova contro una grande squadra, l'abbiamo affrontata con coraggio cercando anche di fare calcio a tratti. Dispiace per il passivo pesante, non ci sta".