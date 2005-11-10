Juve, manca il centravanti? Durmisi protagonista nella Next Gen davanti a Ottolini e Massara

Fra Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, anche in questa stagione in casa Juventus il tema legato al rendimento del centravanti titolare fa discutere non poco. Il francese ha fatto 3 gol fra Serie A ed Europa League in 9 presenze, mentre il classe 2002 tedesco è a secco in campionato, con 2 reti realizzate in Europa League.

Nella Juve Next Gen protagonista Durmisi davanti alla dirigenza

In maglia bianconera però c'è chi invece in quel ruolo cresce lasciando speranza per il futuro, ed è Arman Durmisi, con la formazione Next Gen, in Serie C. Il classe 2008 ha contribuito con una doppietta contro il Renate a riportare la Juventus Next Gen alla vittoria che mancava dalla prima di campionato. Ad Alessandria erano presenti Ottolini e Massara, che hanno visto da vicino

Durmisi è già in lista Uefa con la Juve

Come riporta Tuttosport oggi in edicola, al di là delle due reti Durmisi era già tra i profili attentamente seguiti in ottica futuro bianconero. Infatti l'albanese è stato portato in tournée quest'estate ed è in lista Uefa con il numero 47, a dimostrazione della considerazione che il club ha di lui, stima già ribadita anche ad aprile scorso con un rinnovo fino al 2028.