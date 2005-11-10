Juve, Walter Sabatini bacchetta Bremer: "C'è tempo e modo per esprimere certi pensieri"

"Dichiarazioni fuori luogo di Bremer? Peraltro dopo aver fatto una partita negativa. Magari nel suo discorso è emerso pure qualche elemento di verità, ma c’è tempo e modo per esprimere determinati pensieri": così il dirigente Walter Sabatini ha parlato - nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport - delle dichiarazioni che hanno fatto discutere da parte di Gleison Bremer dopo il pesante ko della Juventus, contro la Lazio.

Ancora riguardo ai bianconeri, Sabatini ha spiegato come vede da fuori la squadra di Spalletti in questo momento così difficile: "Non vedo paura, ma frustrazione: è quella a bloccare totalmente i giocatori quando le cose non sembrano andare per il verso giusto", le sue parole.