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Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all'età di 70 anni se n'è andato Roberto Bernabai

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 10:36Serie A
21.10.2026 10:36Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All'età di 70 anno è morto, a causa di una lunga malattia, il collega Roberto Bernabai. Classe '56, volto legato a TMC prima e a La7 poi, era opinionista anche per TMW Radio e per diverse emittenti della Capitale, spiccando per il suo garbo e la sua competenza in ambito non solo calcistico.

La redazione di TuttoMercatoWeb si stringe al dolore della famiglia, dei colleghi e degli amici in questo giorno di lutto.

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