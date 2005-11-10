Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all'età di 70 anni se n'è andato Roberto Bernabai

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All'età di 70 anno è morto, a causa di una lunga malattia, il collega Roberto Bernabai. Classe '56, volto legato a TMC prima e a La7 poi, era opinionista anche per TMW Radio e per diverse emittenti della Capitale, spiccando per il suo garbo e la sua competenza in ambito non solo calcistico.

La redazione di TuttoMercatoWeb si stringe al dolore della famiglia, dei colleghi e degli amici in questo giorno di lutto.