Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all'età di 70 anni se n'è andato Roberto Bernabai
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 10:36Serie A
autore Simone Bernabei
21.10.2026 10:36Serie A
TUTTOmercatoWEB
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All'età di 70 anno è morto, a causa di una lunga malattia, il collega Roberto Bernabai. Classe '56, volto legato a TMC prima e a La7 poi, era opinionista anche per TMW Radio e per diverse emittenti della Capitale, spiccando per il suo garbo e la sua competenza in ambito non solo calcistico.
La redazione di TuttoMercatoWeb si stringe al dolore della famiglia, dei colleghi e degli amici in questo giorno di lutto.
Altre notizie Serie A
Oggi
11:15 Serie A
Caro biglietti, i tifosi del Milan boicottano la trasferta di Udine. Il club si schiera con loro
11:07 Serie A
Novità al Franchi, arrivano gli ascensori in Maratona. Al Comune ricavi extra: il punto
10:52 Serie A
Il presidente della regione Lazio: "Lotito dovrebbe chiedere scusa ai tifosi e non offendere"
10:45 Serie A
Juve, Walter Sabatini bacchetta Bremer: "C'è tempo e modo per esprimere certi pensieri"
10:36 Serie A
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: all'età di 70 anni se n'è andato Roberto Bernabai
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi