Catanzaro, al 'Ceravolo' riaprono tribune e Distinti: la Curva Mammì torna agli ospiti

Un Catanzaro con un volto diverso anche fuori dal campo. Per la sfida contro l’Ascoli, in programma sabato prossimo alle 17.15, lo stadio 'Ceravolo' si presenterà con un assetto rinnovato. La Commissione di Vigilanza, con l’ultimo sopralluogo all’impianto effettuato, ha dato il via libera definitivo alla rimodulazione degli spazi.

Curva Mammì agli ospiti, riaprono tribune e Distinti

La novità principale riguarda la curva Mammì che, secondo quanto riportato da CatanzaroInforma, tornerà a disposizione delle tifoserie ospiti con una capienza di 750 posti. Per i sostenitori di casa si aprono invece i settori di Tribuna Ovest e Tribuna Centrale, per ora ancora senza copertura, oltre ai Distinti. L’assetto è temporaneo e resterà in vigore fino al termine degli interventi sulla curva Capraro.