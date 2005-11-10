Avellino, Besaggio: “Penso di avere nelle gambe sei o sette gol. Spero di arrivarci”

Un avvio di stagione da protagonista e un obiettivo dichiarato. Michele Besaggio, centrocampista dell’Avellino, è intervenuto a Prima Tivvù per parlare del momento della squadra biancoverde dopo il pareggio contro il Cesena.

Il pareggio di Cesena

Sul risultato del Manuzzi, Besaggio è lucido: “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, poi dopo il gol nel secondo tempo non c’è stata partita. Ci siamo parlati all’intervallo e dobbiamo capire come migliorare. Possiamo fare meglio, ma alla fine il pareggio è giusto”.

Mezzala e gol: “Penso di avere nelle gambe sei o sette gol”

Il centrocampista è soddisfatto della continuità: “Sono contento della continuità che sto avendo. Quando la squadra gira bene ne beneficia anche il singolo. Sono felice per i tre gol e devo continuare così”. Decisivo, a suo dire, il ruolo di mezzala: “Mi trovo molto meglio, posso occupare meglio gli spazi”. Poi l’obiettivo: “Penso di avere nelle gambe sei o sette gol, spero di arrivarci”.

Verso il Padova

Ora l’attenzione è sul Padova, in una gara da giocare davanti al pubblico di casa: “Il nostro rendimento in casa è superiore rispetto a quello esterno. Proveremo a fare la nostra partita e a vincere in tutti i modi”. Infine il messaggio ai tifosi: “Continuate a sostenerci. Ci vediamo sabato allo stadio, sperando di portare a casa i tre punti”.