TMW Juve, Miretti: "Buone sensazioni ma non abbiamo fatto ancora niente. Possiamo crescere ancora"

Fabio Miretti, calciatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria di oggi per 3-0 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Ecco le sue parole: "Abbiamo buone sensazioni. Dopo aver lasciato 2 punti con il Lecce vincere qui era importante. Stasera siamo contenti ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo dare continuità".

Ti sei tolto un peso nell'aver trovato il gol stasera?

"Togliersi un peso no ma è un aspetto su cui ho lavorato e credo di avere ancora dei margini. Non è un peso perché non è una cosa che vivo in maniera ossessiva, quando capita sono contento ma cerco di fare tutto il possibile per fare una buona prestazione".

Dove può arrivare questa Juve?

"Lo vedremo solo col tempo dove può arrivare perché siamo una squadra giovane con ampi margini di crescita. Cerchiamo di arrivare a un livello tale che ci porti in alto, possiamo arrivare in alto ma solo il tempo lo dirà".

In cosa ti senti cambiato come giocatore rispetto a due anni fa?

"Rispetto alla mia prima stagione alla Juventus ho 100 presenze in più in A, anche l'anno al Genoa mi ha aiutato perché ho visto una realtà è diversa. Mi sento migliorato sotto tanti punti di vista, la strada è ancora lunga e di migliorarsi non si finisce mai".