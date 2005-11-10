Un momento particolare quello che sta vivendo la Pro Vercelli, sempre più prossima al derby contro il Novara, che si giocherà domenica 22 novembre alle ore 12.30, in occasione della 15ª giornata del campionato di Serie C, Girone A. La gara si giocherà però senza l'esonerato Vincenzo Melidona, vice allenatore di Daniele Bonera: il tecnico in seconda è stato sollevato dal suo incarico contro il parere del citato Bonera, per altro dopo quattro risultati utili consecutivi e una squadra in ripresa. Una mossa anomala, a pochi giorni da un match importante come quello citato.

E non finisce qui. Nel pomeriggio c'è stato un confronto tra tifosi da un lato e squadra e mister dall'altro, con quest'ultima frangia che ha ricevuto il massimo sostegno dai supporters; sono stati invece contestati l'Head of Methodology Eric Hellemons e il dirigente Dries Boussatta, figura centrale nella direzione sportiva delle bianche casacche. I due sono nel mirino per alcune decisioni, non ultima quella dell'esonero del vice di Bonera. Sostenuto con cori dai presenti.