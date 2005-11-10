Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la dodicesima giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 12ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien, Kristensen, Gaetano, Pompei, Kossounou.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Miranda, Enem.
Squalificato: Nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Sherri, Winks, Felici, Mina.
Squalificat: nessuno.
COMO
Indisponibili: Kean, Jesus Rodriguez, Addai.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Parisi, Pongracic.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Raimondo, Grillitsch.
Squalificati: Bracaglia.
GENOA
Indisponibili: Frendrup.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Bonny, Stankovic.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik, Kalulu, Celik.
Squalificati: nessuno.
LAZIO???????????????
Indisponibili: Zaccagni, Tavares, Sutalo, Marusic, Frattesi.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Ilic, Pierotti.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Tomori, P. Terrracciano, Chukwueze.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Maye, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, David Neres, Badiashile, Lobotka, Di Lorenzo, Alisson.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Bernabé, Diego Carlos, Drobnic, Romero.
Squalificati: Ndiaye.
ROMA
Indisponibili: Pellegrini, Rensch.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Ismael Koné, Boloca, Leysen, Adzic.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Israel.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Alaba, Gueye, Bertola.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Adorante, Sverko, Franjic.
Squalificati: nessuno.