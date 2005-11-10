Antonio Conte ha raccontato un po’ il segreto di Pulcinella, unendo così l’anima di Napoli a una storia che riguarda la Juventus, quando ha rivelato di essere stato in aria di tornare ad allenare la Vecchia Signora (anche) nell’estate 2024, quando l’allora dirigente bianconero Giuntoli preferì un profilo più giovane e in teoria adatto ad una costruzione di lungo periodo come Thiago Motta. Poi la storia è andata diversamente rispetto alle intenzioni, quei protagonisti non difendono già più i colori di casa Juve, ma non è questo il cuore del discorso adesso.

C'era una certa bicicletta...

Forse anche coloro che seguono con meno attenzione la quotidianità del calcio giocato e parlato ricorderanno infatti una celebre citazione di Conte nelle prime settimane da allenatore del Napoli, proprio a stretto giro di posta (ora sull’indiscrezione c’è il timbro ufficiale a dare conferma) rispetto al ritorno mancato alla Juventus. Quella della bicicletta che qualcuno aveva voluto e con la quale avrebbe dovuto adesso pedalare. Nomi e cognomi non venivano fatti, ma anche al tempo il riferimento appariva piuttosto chiaro.

La frase del 2 ottobre 2024

“Qualcuno ha voluto la bicicletta e adesso deve pedalare”. Questa l’esatta citazione di Conte il 2 ottobre 2024, con l’intenzione di respingere lo status da favorita che la stampa stava provando ad appiccicare addosso al suo Napoli. Il riferimento, oggi lo possiamo sostenere con maggior certezza, era proprio alla nuova Juventus di Motta e Giuntoli, che avrebbe dovuto convivere con la pressione di dover vincere il campionato. Quello che poi però si sarebbe aggiudicato proprio il Napoli.