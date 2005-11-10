In campo domani sera il Cesena, che affronterà l'Hellas Verona nella prima gara dopo la sosta del campionato: anticipo della 12ª giornata del campionato Serie B quello che si giocherà allo stadio “Bentegodi” di Verona. Fischio di inizio fissato alle ore 20.30.

A fare il punto della situazione, come si legge sui canali ufficiali del club, il trainer bianconero Alessandro Diamanti: "Quello con il Parma è stato un test importante, contro una squadra di Serie A, dal quale sono arrivate risposte positive, soprattutto da parte dei ragazzi che hanno avuto meno spazio e hanno dimostrato di essere pronti e presenti. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, così come mi ha fatto piacere il fatto che abbiamo affrontato l'amichevole come una partita vera. Quando ero a Bergamo dicevano che non esistono amichevoli ed è sempre stato un po' questo il nostro motto, fin dalla prima partita disputata in estate contro le squadre dilettantistiche. I ragazzi hanno interpretato molto bene la gara e quelli che hanno giocato meno hanno fatto una buona prestazione. Tutto quello che hanno mostrato, dovranno farlo vedere anche domani sera, qualora qualcuno di loro avesse la possibilità di scendere in campo, perché ci attende una gara difficile e importantissima".

A proposito del match: "Sinceramente, studiando e guardando l’Hellas Verona, la prima cosa che viene da chiedersi è perché non sia a duellare con il Palermo, dato che come motore e come squadra è una formazione importantissima. Secondo me, insieme a quella rosanero, è la squadra più forte del campionato sotto questo aspetto. Poi ci sono le partite e una Serie B che presenta tante insidie, ma il Verona è una squadra forte, allenata da un tecnico con grandissima esperienza e che arriva da cinque risultati positivi, oltretutto in uno stadio caloroso. Sarà una partita molto difficile, perché ci troveremo di fronte praticamente a una squadra di Serie A, con tanti pregi e, come tutte le squadre, anche qualche difetto. Noi andremo lì con grandissimo rispetto, umiltà e rabbia, cercando di metterli in difficoltà e di colpire proprio quei piccoli difetti, che hanno tutte le squadre al mondo, così come sicuramente li abbiamo anche noi".

Conclude poi: "Giochiamo in casa loro, vengono da tanti risultati utili consecutivi e sicuramente arriveranno forte, quindi chiunque giocherà sugli esterni deve essere pronto a difendere, ripartire e andare a pressare alto. Questo è quello che abbiamo fatto fino a oggi ed è quello che cercheremo di fare anche domani. Poi chiaramente ci sono gli avversari, che sono forti e li rispettiamo, ma andremo a Verona con grandissima umiltà, per battagliare come abbiamo sempre fatto. Alla fine della partita tireremo le somme, rimettendo a posto le cose da fare meglio e tenendoci quelle fatte buone".