Il Portogallo si è riscattato dopo la pesante sconfitta contro la Danimarca, ma Gonçalo Ramos ha deluso ancora. Nel successo per 3-2 sul Galles, il centravanti rossonero non è riuscito a lasciare il segno, confermando un periodo complicato che ormai dura da settimane.

Bruno Fernandes lo richiama

Dopo un buon momento vissuto tra settembre e ottobre, quando aveva realizzato tre gol in altrettante gare da titolare con la Seleçao, Ramos è tornato a vivere una fase difficile. Contro il Galles è rimasto in campo 59 minuti senza riuscire a incidere: un solo tentativo verso la porta, undici palloni giocati e nessun contributo diretto alle reti portoghesi.

A far discutere è stato anche un episodio con Bruno Fernandes: durante un contropiede, il capitano aveva servito un cross basso aspettandosi il movimento del compagno in area, ma Ramos ha interrotto la corsa prima del previsto. Inevitabile il richiamo del centrocampista, che a fine gara lo ha rimproverato per non aver seguito l'azione e gli ha ricordato la responsabilità di raccogliere l’eredità di Cristiano Ronaldo.

Un digiuno lungo 661 minuti

La crisi del classe 2001 coinvolge ormai sia Milan sia Nazionale: l’ultimo gol risale al 18 ottobre contro l’Atalanta. Da allora sono trascorsi 661 minuti senza reti. Ramos continua a garantire corsa, sacrificio e lavoro per la squadra, ma fatica negli ultimi metri. Per ritrovare il gol servirà essere più vicino alla porta, come sottolineato da Amorim e come gli ha ricordato quello che - secondo le ultime indiscrezioni di mercato - potrebbe diventare suo compagno di squadra nella prossima stagione.