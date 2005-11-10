Un mese e mezzo all’inizio del mercato e la Juventus ha praticamente stabilito le linee guida per gennaio dove a livello teorico servirebbero tre rinforzi, uno per reparto. C’è però da seguire il settlement agreement e questo non concederà molti margini di manovra.

Sorloth resta un’ipotesi calda

L’attacco è sempre al centro dei pensieri di Carnevali e Massara, che stanno valutando quale sia il profilo migliore. Balogun è la prima scelta ma nel mercato invernale poterci arrivare è quasi impossibile. Un’altra idea r Mateo Retegui, attualmente in forza all’Al Qadisiyya. Al giocatore piacerebbe anche tornare in Italia. Sarebbe un’occasione per rimettersi in luce. Il problema non è nel caso fare un prestito ma è l’ingaggio, altissimo. Servirebbe un sacrificio importante da parte di Retegui. Da monitorare anche la pista che porta a Sorloth. I rapporti con l’Atletico sono buoni. La Juventus potrebbe sviluppare il discorso a gennaio magari stabilendo una sorta di prelazione per una cessione a giugno di Nico Gonzalez. Piace pure Raimondo. Qui però il discorso è più in prospettiva futura. La Juventus deve riuscire a conciliare un po’ tutto a livello economico. Per un’entrata serve un’uscita. E così il club bianconero potrebbe rinunciare a Zhegrova (ovviamente di fronte a proposte adeguate) e magari a dare in prestito Ekhator