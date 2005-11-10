"Vado spesso a vedere in giro, la situazione nel nostro calcio è complicata. E' in grossa difficoltà, un allenatore deve essere aziendalista e una squadra si può creare competitiva anche stando nel budget". E' il messaggio che manda l'ex calciatore Arturo Di Napoli dai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Dove ha mandato un messaggio ai tecnici italiani, visto il delicato momento che sta vivendo il pallone nostrano: "Un grande manager deve prima curare gli interessi del club. Ok che i tifosi vogliono vincere, ma bisogna creare le sinergie giuste. Oggi il manager deve essere aziendalista ed essere bravo a essere competitiva. Dai grandi allenatori mi aspetto che comprendano che il nostro calcio è in difficoltà. Se vogliamo fare qualcosa, tutti dobbiamo farlo".

Juve tra Inzaghi e Conte, da chi ripartire l’anno prossimo?

"Oggi sceglierei Inzaghi, perché è abituato a questo. L'Inter ha vinto spendendo poco e vuol dire che è possibile vincere anche rimanendo nel budget. Ero contrario a Mancini per esempio in Nazionale. Però credo che la scelta è stata fatta con un criterio preciso. Sta dando spazio ai giovani e sta cominciando a far crescere per arrivare pronti avanti. Mi sono ricreduto su di lui, ma non perl e qualità del tecnico ma per le scelte fatte. Inzaghi ha vissuto un momento particolare all'Inter, dove è stato fatto un grande lavoro spendendo poco".

Atalanta, Scamacca è l'attaccante giusto per Sarri?

"Per i principi di Sarri no, ha bisogno di uno longilineo ma che attacchi la profondità, sia dinamico, per me non è adatto a questa Atalanta".

Che ne pensa di Ronaldinho in Serie C. Serve avere uno come lui?

"L'ho guardata la sfida Ravenna-Forlì perché c'era lui, è stata una cosa commerciale però che non fa bene al nostro movimento".