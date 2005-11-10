TMW
Union Brescia, lavori in corso. Rizzo può rinnovare il contratto: le parti dialoganoTMW
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 17:03Serie C
autore Claudia Marrone
19.11.2026 17:03Serie C
Il club lombardo ha iniziato a lavorare in vista del futuro, con l'intento di confermare anche per la prossima stagione il difensore
TUTTOmercatoWEB
© foto di Simone Venezia/Uff. Stampa Union Brescia
Non solo campo e risultati, l'Union Brescia è a lavoro anche per gettare altre basi in vista del futuro, indipendentemente da quella che sarà la categoria del prossimo campionato. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono iniziati i dialoghi tra il club e il difensore Alberto Rizzo, in scadenza di contratto: l'intenzione della società è quella di prolungare invece l'accordo fino al 30 giugno 2028. Lavori in corso, di più se ne saprà nelle prossime settimane, ma son concrete le speranze per la fumata bianca.
Non resta quindi che attendere i possibili sviluppi.
Fonte: Alessio Alaimo
Altre notizie Serie C
Oggi
17:03 Serie CTMW
TMWUnion Brescia, lavori in corso. Rizzo può rinnovare il contratto: le parti dialogano
16:57 Serie C
La Serie C entra nel futuro con ‘Serie C Next Step’. Marani: "Vogliamo sviluppo e sostenibilità"
16:48 Serie CTMW
TMWClima teso in casa Pro Vercelli. All'allenamento, contestati i dirigenti Hellemons e Boussatta
16:19 Serie CTMW
TMWGTA 6 è realtà! Com'era la Serie C quando uscì GTA5? Esistevano Prima e Seconda Divisione
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni