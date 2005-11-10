Non solo campo e risultati, l'Union Brescia è a lavoro anche per gettare altre basi in vista del futuro, indipendentemente da quella che sarà la categoria del prossimo campionato. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono iniziati i dialoghi tra il club e il difensore Alberto Rizzo, in scadenza di contratto: l'intenzione della società è quella di prolungare invece l'accordo fino al 30 giugno 2028. Lavori in corso, di più se ne saprà nelle prossime settimane, ma son concrete le speranze per la fumata bianca.

Non resta quindi che attendere i possibili sviluppi.