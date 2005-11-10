L’ora della verità è arrivata. Poco più di un mese dopo aver superato l’ostacolo Bielorussia, la Nazionale Femminile si appresta a tornare in campo per affrontare la Finlandia nel secondo e decisivo turno dei play-off mondiali. In palio ci sarà il biglietto aereo per il Brasile, dove dal 24 giugno al 25 luglio del 2027 si disputerà la decima edizione del torneo iridato. La qualificazione passerà dunque dalle due sfide con le scandinave, in programma martedì 1° dicembre (ore 18.30 locali, le 17.30 italiane, Rai 2) a Helsinki e sabato 5 (ore 21.15, Rai 2) a Taranto.

Il sogno Mondiale è dunque lì, a un passo, e le Azzurre non vogliono farselo sfuggire. L’obiettivo è quello di partecipare per la terza volta consecutiva alla fase finale della competizione, tornando a vivere - e a far vivere ai tifosi - quelle emozioni provate nella straordinaria avventura francese del 2019 e, più di recente, a EURO 2025. Per gli ultimi fondamentali appuntamenti dell’anno il Ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 29 calciatrici: le novità sono rappresentate dalle centrocampiste Moraca e Santi, alla prima convocazione in Nazionale maggiore come l’attaccante Distefano. Tornano invece in gruppo De Rita, già chiamata per due amichevoli nel 2024, e insieme a lei anche Linari e Bonfantini.

La squadra si allenerà a Coverciano da martedì 24 a domenica 29 novembre, il giorno in cui prenderà il via la missione in terra finlandese. Subito dopo il match dell’Helsinki Football Stadium il gruppo farà rientro nel Centro Tecnico Federale, dove riprenderà la preparazione in vista del debutto allo stadio ‘Ernesto Iacovone’, pronto a colorarsi di azzurro - come successo con i sold-out fatti registrare nel 1989 dalla Nazionale maschile e dall’Under 18 ai recenti Giochi del Mediterraneo - per spingere Girelli e compagne verso l’ambito traguardo.

I biglietti per i 90 minuti dello ‘Iacovone’ (che possono diventare anche 120 in caso di equilibrio al termine dei tempi regolamentari) saranno messi in vendita a partire da venerdì 20 novembre sui siti ticketing.figc.it e vivaticket.it e nelle agenzie Vivaticket abilitate. La promozione della partita e della Supercoppa Women tra Roma e Juventus del 10 gennaio proseguirà lunedì con la conferenza stampa in programma nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città, con Taranto che nelle prossime settimane si appresta a diventare la capitale del movimento calcistico femminile.

I PRECEDENTI CON LA FINLANDIA.

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale al 16 luglio di due anni fa: il netto 4-0 ottenuto al ‘Druso’ di Bolzano (reti di Beccari, Giugliano, Cambiaghi e autorete di Nyström) permise alle Azzurre di festeggiare insieme ai propri tifosi il pass per l’Europeo. Una notte magica che cancellò il 2-1 subito tre mesi prima a Helsinki, dove l’Italia ha perso le uniche due gare con la Finlandia, attualmente 22ª nel Ranking FIFA (l’Italia è 14ª). I numeri sorridono comunque all’Italia, che si è aggiudicata sei dei 14 precedenti.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Laura Giuliani (Stoccarda)

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Aurora De Rita (Como 1907), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giuseppina Moraca (Como 1907), Irene Santi (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina)

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Como 1907), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Gaia Distefano (Parma), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter)