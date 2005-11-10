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Guidonia Montecelio, Mastrantonio verso il rinnovo: accordo fino al 2029TMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:05Serie C
autore Daniel Uccellieri
19.11.2026 18:05Serie C
Il Guidonia lavora al rinnovo di Mastrantonio: il centrocampista classe 1999 dovrebbe firmare fino al 2029.
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Rinnovo in vista in casa Guidonia Montecelio. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista classe '99 Valerio Mastrantonio ha il contratto in scadenza al termine della stagione e la società si è impegnata per trovare l'intesa per il prolungamento: il giocatore dovrebbe presto firmare fino al 2029.
Fonte: Alessio Alaimo
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