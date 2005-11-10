Altra brutta notizia per il Napoli e per il suo allenatore Allegri, che alla già ben nutrita schiera di giocatori infortunati vede adesso aggiungersi anche Alex Meret. Come da comunicato del club campano, il portiere ha rimediato una frattura alla quinta vertebra lombare nel corso di un allenamento ed ha già cominciato il periodo di riabilitazione. Ma quanto dovrà rimanere, lontano dai campi?

Il 2026 del portiere finisce qui

Le prime stime e impressioni raccolte da noi di TMW inducono a pensare che il 2026 di Meret sia finito qua. Si prevede uno stop di almeno un mese per l’infortunio rimediato dall’estremo difensore classe 1997, che non farà in tempo quindi a rientrare prima della fine dell’anno solare. Le speranze dello staff medico del club campano sono di riaverlo già a inizio 2027, ma la situazione necessita di essere ulteriormente monitorata.