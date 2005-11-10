La stagione dei rinnovi di casa Inter è in pieno svolgimento. Il prossimo sarà quello di Carlos Augusto, con sullo sfondo la situazione di Hakan Calhanoglu che andrà seguita con attenzione visto che il turco potrebbe lasciare i nerazzurri a zero in estate nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo sul prolungamento.

Zero dubbi sul piano tecnico, qualcuno su quello economico

Su Calhanoglu dal punto di vista tecnico esistono ben pochi dubbi, nelle menti dei dirigenti dell’Inter. Che però ancora non hanno messo sul piatto una proposta effettiva per il suo entourage: ad oggi il regista nerazzurro guadagna 6,5 milioni di euro, soldi che l’Inter vorrebbe abbassare per arrivare ad un accordo. La politica nerazzurra in questo senso è chiara, per gli ultre trentenni si andrà al ribasso e non certo al rialzo. Da capire come lo stesso Calhanoglu accoglierà questa posizione, se e quando arriverà una proposta formale, considerando anche i tanti sondaggi già arrivati a scopo informativo.

Il futuro resta incertissimo

Quello della Juventus per un colpo alla Pirlo, quello del Como che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza alla rosa di Fabregas. Ma pure quelli esteri di Tottenham e Galatasaray, con i turchi che oramai da 2-3 anni tentano il giocatore offrendo soldi e la visibilità mediatica del ritorno in patria dopo anni all’estero. E chissà che non possa tornare a farsi sotto anche il Fenerbahce, altra società in grado di aprire il portafogli e che in passato lo aveva corteggiato. Il futuro insomma è tutto da scrivere. Con un punto di partenza chiaro: a differenza delle scorse sessioni di mercato, l’Inter partirà da una posizione di svantaggio vista l’imminente scadenza naturale del contratto del giocatore che ha comunque dato priorità ai nerazzurri.