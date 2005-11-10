La Serie C entra nel futuro con ‘Serie C Next Step’, l’evento organizzato all’interno degli studi Sky Italia di Milano Rogoredo, a cui hanno preso parte – insieme ai dirigenti della Serie C e di Sky Sport – i vertici della Can C, club e partner della Lega Pro, per analizzare i progressi compiuti nelle ultime stagioni e fissare gli obiettivi futuri.

Ad aprire la giornata, affidata alla conduzione dei giornalisti di Sky Sport Sara Benci e Marco Demicheli, i saluti di Andrea Duilio e Giuseppe De Bellis, rispettivamente Chief Executive Officer ed Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia; a seguire, gli interventi di Matteo Marani, Presidente della Serie C, che si è concentrato sulla crescita della Serie C recente e futura in termini di prodotto, percezione del campionato e di posizionamento, e di Gianfranco Zola, Vicepresidente vicario della Serie C, che ha affrontato il tema dei giovani e dello sviluppo dei talenti, rimarcando il ruolo della Lega.

Successivamente, l’attenzione si è spostata sull’upgrade produttivo operato dalla Serie C con l’installazione di nuove camere in tutti gli impianti sportivi, una regia moderna, nuovi studios e da oggi con l’apertura di nuovi spazi dedicati a tutti i club della Serie C all’interno degli edifici di Sky Italia. A prendere poi la parola Federico Ferri, Direttore responsabile Sky Sport, il quale ha preceduto Nicola Giovanni Ayroldi e Domenico Messina, rispettivamente Capo commissione C.A.N. C e Direttore tecnico A.I.A., che hanno espresso soddisfazione riguardo all’utilizzo della tecnologia FVS.

A conclusione della giornata, dopo i saluti dei vertici della Lega Pro – tra cui anche il Vicepresidente Giovanni Spezzaferri -, tutti i protagonisti hanno potuto visitare aree regia e sale di produzione Sky, nonché le aree dedicate alla Serie C. L’evento ha inoltre rappresentato l’occasione per presentare ufficialmente Netwin.news come Live stats partner di Serie C.

“È un giorno importante per la Serie C. Poter presentare ai nostri club e ai nostri partner dei nuovi ambienti di Lega Pro nel cuore di Sky, a Milano, è un orgoglio. Si tratta di un processo di crescita avviato tre anni fa che vogliamo continui. Per questo motivo, con ‘Serie C Next Step’ abbiamo voluto segnare i prossimi passi da compiere in un futuro che ci auguriamo sia sì di sviluppo, ma anche di sostenibilità. Un ringraziamento al Chief Executive Officer Andrea Duilio e a tutto lo staff di Sky per averci accolto e ospitato con cortesia enorme in questo significativo evento” – ha commentato il Presidente della Serie C, Matteo Marani.

Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport: “Siamo felici di ospitare ancora una volta le società di Serie C nella nostra Casa dello Sport. Per noi rappresentano un legame prezioso con i territori e le tante piazze che, da nord a sud, vivono il calcio con grande passione. Da questa stagione e fino al 2031 Sky è anche il produttore audiovisivo del campionato, attraverso un modello tecnologico innovativo basato su infrastruttura IP, produzione da remoto e Smart Gallery Hub. Un’evoluzione che ci consente di rendere ancora più ricco e qualitativo il racconto del campionato e delle 60 società".