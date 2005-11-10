"È stata un'estate particolare, ho subito due interventi, e il terreno di gioco mi è mancato tantissimo: a Carrara, quando ho fatto l'esordio stagionale, ero davvero molto emozionato. Sono stati due mesi difficili, anche mentalmente, perché non mi era mai capitato, ma ora sono pronto, come pronta è la squadra": così, il centrocampista della Sampdoria Francesco Conti, che ha parlato a margine dell'inaugurazione del campetto dei Giardini Buonvicini nel quartiere San Teodoro di Genova.

Che aggiunge poi: "Contro il Benevento sarà una sfida importante per dare slancio a questo momento. Abbiamo lavorato molto in questa sosta, mi aspetto ora che si dimostri quello che valiamo: sono certo che saremo molto più competitivi, lottiamo e combattiamo l'uno per l'altro, possiamo darci molte aspettative per il prosieguo del campionato. D'Angelo ci trasmette tanta grinta, è un allenatore preparato e tenace, che sa trasmetterci l'entusiasmo necessario per tirare fuori il meglio da ognuno di noi".

Conclude: "Per me la maglia della Samp è un'emozione unica, mi do sempre obiettivi più grandi e spero di realizzarli tutti. Son sempre stato abituato a ragionare passo dopo passo, razionalmente gara dopo gara, ma possiamo avere ambizioni: non dobbiamo porci limiti".