Atalanta, dita incrociate per Kristensen in vista dell'Inter. Le ultime da Zingonia
Dimitri Conti
Arrivano aggiornamenti da Zingonia, dove l'Atalanta si è allenata agli ordini del suo allenatore Maurizio Sarri, per preparare la partita della ripresa in Serie A che vedrà la Dea opposta ai campioni d'Italia in carica dell'Inter. Permangono incertezze sulle condizioni del difensore Thomas Kristensen, che sarà valutato giorno per giorno in vista del match.
In quattro tra palestra e individuale
Lavoro in palestra e in parte sul campo, ma tutti in regime individuale, per lo stesso Kristensen e per i compagni di reparto Isak Hien e Odilon Kossounou, così come per il centrocampista Gianluca Gaetano. Terapie e palestra invece per il portiere di riserva Pompei.
A Zingonia sono tornati i nazionali
Intanto oggi hanno fatto il loro ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali Elijf Elmas, Sead Kolašinac, Relja Obrić, Lazar Samardžić e Nicola Zalewski, quest'ultimo tra l'altro dopo aver vissuto l'emozione di portare al braccio la fascia da capitano della Polonia.