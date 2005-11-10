Gerry Cardinale ha promesso grandi investimenti per rinforzare la rosa del Milan. A partire già dal calciomercato di gennaio, quando la rosa sarà, a quanto pare, migliorata con due o tre innesti di alto livello. Uno di questi sarà certamente in attacco, che rimarrà orfano di Francesco Camarda, il quale sarà mandato a giocare in prestito o in Serie B o, addirittura, all'estero. Al posto della punta classe 2008, la dirigenza rossonera potrebbe puntare su un grande colpo, provando ad anticipare l'investimento estivo sull'altra punta già, per l'appunto, a gennaio. I nomi sono due: Endrick del Real Madrid e Nicolò Tresoldi del Club Brugge.

ENDRICK O TRESOLDI: TANTI MILIONI

Ma su chi, tra i due, sta puntando ora Gerry Cardinale e perché dovrebbe preferire l'uno all'altro? Intanto partiamo da un assunto: entrambi hanno costi molto importanti, soprattutto per un mercato cosiddetto di riparazione come quello invernale. Endrick costa circa 70 milioni di euro, mentre la valutazione di Tresoldi è schizzata verso l'alto dopo le grandi prestazioni di questo inizio di stagione, volando oltre i 40 milioni di euro. Per il Milan non è un grosso problema di costi. Cardinale, infatti, ha promesso di rinforzare la rosa con i giocatori giusti, utili ad Amorim, anche se questi dovessero prevedere degli esborsi molto alti. D'altronde, una dimostrazione la si è già avuta in estate con gli acquisti a suon di milioni, i più costosi della storia del club rossonero, di Gonçalo Ramos, di Diego Moreira e di Mario Gila. Quindi, il preferire uno all'altro non ha quello economico tra i criteri valutati. È una questione tecnica, è una questione tattica.

MILAN, PERCHÉ ENDRICK

Il Milan crede, infatti, che Endrick abbia un potenziale superiore rispetto a Tresoldi ed è dunque il brasiliano la prima scelta. E poi c'è il parametro Amorim. Il tecnico portoghese non ha chiesto una prima punta d'area di rigore, essendoci già Gonçalo Ramos titolarissimo in rosa, ma ha chiesto una seconda punta mobile, mancina, tecnica, di grande qualità, che possa duettare con il portoghese e con Pulisic nell'attacco rossonero. Ecco perché si proverà fino a gennaio a buttar giù le resistenze di Mourinho, offrendo al Real Madrid 60 milioni di euro più 10 di bonus e la possibilità per i Blancos di ricomprare il giocatore entro un paio d'anni a 20-25 milioni di euro in più. Se non ci si dovesse riuscire, c'è sempre l'opzione, comunque molto gradita, di Tresoldi.