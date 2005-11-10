"Il calcio senza tifosi o senza una parte di essi non è calcio, ed è davvero un peccato. A noi ci sta accadendo spesso in trasferta e visto anche quello che dà il nostro pubblico è un dispiacere doppio": così, all'antivigilia del match della 12ª giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Pisa Paolo Bianco, che ha parlato in vista del match contro l'Empoli. Vietato ai tifosi pisani.

Al netto di ciò, comunque, si passa poi al discorso di campo: "Affrontiamo una squadra che arriva da un brutto periodo a livello di risultati, ma non negativo a livello di prestazioni: sicuramente durante la sosta, come tutte le formazioni, anche l'Empoli avrà aggiustato qualcosa, servirà fare molta attenzione. Ci saranno insidie, dovremmo essere pronti, ma in queste settimane abbiamo lavorato bene: ci manca ancora di fare uno step, quello che noi vogliamo fare, anche per compensare quello che non ci ha permesso di fare qualche punto in più fino a ora. A me le soste non spaventano, ci permettono di lavorare meglio".

Sistemando la difesa? Su questo è sereno il tecnico: "Dobbiamo sistemare la difesa, è vero, ma c'è da migliorare in generale: alla fine i dati sarebbero diversi se non avessimo subito 7 gol dei 17 totali contro Virtus Entella e Palermo. Ripeto, c'è da sistemare cose più in generale. Anche perché il calcio di adesso è cambiato rispetto ad anni fa, oggi i difensori non devono e non possono solo difendere, viene chiesto loro un lavoro molto più ampio".

La nota torna poi sull'Empoli: "È una squadra molto verticale, che ha un'ottima rosa in grado di ribaltare il fronte, che sa andare a prendere alto. Noi ci siamo preparati, e la squadra sta bene. Rao? Ha le qualità per giocare anche in Nazionali sopra l'U20, ed è pronto anche lui, come tutti i nazionali. Solo Loyola, per il viaggio che ha affrontato, è leggermente meno pronto".