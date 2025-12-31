Ballotta: "A Napoli sempre riserve su Meret, ma in A solo un paio superiori a lui"

Intervenuto su Radio TuttoNapoli, la nuova emittente del gruppo TMW dedicata alla squadra di Antonio Conte, Marco Ballotta ha detto la sua sul dualismo tra Alex Meret e Vanja Milinković-Savić: "Meret è stato sfortunato perché c’era un’alternanza decisa da Conte: inizialmente giocava lui, poi Milinkovic ha trovato spazio. Con l’infortunio di Meret è diventato titolare Milinković e, secondo me, Conte ormai ha deciso che sarà lui il primo portiere, visti anche i risultati personali e di squadra.

Meret però è un portiere che a me piace molto. A Napoli però Meret è sempre stato molto discusso. Sì, nonostante i due scudetti vinti, c’è sempre stata una certa titubanza nei suoi confronti, soprattutto per il gioco coi piedi. Secondo me ha ricevuto troppe critiche. È un ottimo portiere e tra i pali dà più sicurezza rispetto a Milinković. Io, tra i due, preferisco Meret".

Le differenze?

"Meret è più completo e più sicuro tra i pali. Milinković ha grande fisicità, copre bene la porta e ha un lancio lungo molto efficace, ma fa più fatica sulle palle basse. Oggi però si valuta molto anche il portiere con i piedi e sotto questo aspetto Milinković offre soluzioni diverse, permettendo un gioco più diretto che può diventare un’arma".

Dove colloca Meret nel panorama dei portieri di Serie A?

"In Serie A forse ci sono un paio di portieri più forti di lui, ma Meret lo metto tranquillamente tra i primi quattro. In generale, comunque, stiamo vivendo un momento molto positivo per i portieri italiani: ce ne sono tanti di livello".