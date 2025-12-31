Lautaro erede di Zanetti? Moratti: "Giusto così, leader vero oltre che fuoriclasse"

"Giusto che sia così. Lautaro si dimostra leader vero, non solo un fuoriclasse. Uno come lui è il capitano ideale per una squadra come la nostra, incarna la vera anima interista": così l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, si è espresso su Lautaro Martinez ed in particolare sul fatto che venga considerato da molti come l'erede di Javier Zanetti.

Il Toro con le cinque reti siglate nelle ultime quattro gare di Serie A ha compiuto l'ennesimo balzo in avanti nella sua personalissima scalata alla storia del club. In particolare nella graduatoria dei bomber più prolifici di sempre nel club nerazzurro, visto che ora è al quarto posto in solitaria - considerando tutte le competizioni - a sole 5 reti di distanza da Roberto Boninsegna.

La classifica marcatori all-time dell'Inter

1. Giuseppe Meazza 284 gol in 408 presenze

2. Alessandro Altobelli 209 gol in 466 presenze

3. Roberto Boninsegna 171 gol in 287 presenze

4. Lautaro Martinez 166 gol in 355 presenze

5. Sandro Mazzola 161 gol in 565 presenze