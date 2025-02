Juventus, allarme difesa: Savona out 15 giorni, scelte risicate per Thiago Motta

"Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra". Con questo comunicato la Juventus ha riferito l'esatta entità dell'infortunio rimediato dal terzino destro classe 2003 bianconero.

I tempi di recupero

Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, Savona dovrà stare fermo almeno 15 giorni. Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari il giocatore proveniente dalla Next Gen, appurata l'elongazione del bicipite femorale della coscia destra con i dovuti accertamenti, non sarà a disposizione di Thiago Motta per il match con l’Empoli in Coppa Italia così come in campionato col Verona e l’Atalanta. La speranza è di recuperarlo prima della trasferta in casa della Fiorentina, anche perché questo guaio fisico va ad incrementare la rinnovata emergenza in difesa.

Infermeria stracolma

Oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal, con Veiga fuori fino a metà marzo, il tecnico della 'Signora' incrocia le dita per riavere a disposizione almeno contro l'Atalanta Kalulu. Abili e arruolabili in qualsiasi momento ora ci sono solo Alberto Costa, Gatti e Kelly. Da capire la forma di Cambiaso, uscito contro il Cagliari per via di un sovraccarico in zona pubica, ma nella giornata odierna non sono stati svolti dei controlli.