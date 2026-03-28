Napoli, De Bruyne: "Mi sento bene e non mi ritirerà dalla nazionale dopo il Mondiale"

Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Sto prendendo sempre più ritmo, ho già giocato più di quanto immaginassi. Mi alleno con la squadra da quattro settimane e mi sento bene. Non credo che giocherò due volte novanta minuti in questa tournée, ma non è necessario. Non penso di lasciare la nazionale dopo il Mondiale: finché mi sentirò bene, continuerò ad andare avanti”.

De Bruyne si è soffermato anche sul caso Romelu Lukaku: “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato”, ha spiegato in conferenza. “Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile”.

Poi il paragone tra i due percorsi di recupero: “Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top”.