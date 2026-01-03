Juventus, Bremer: "Purtroppo a volte ci rilassiamo, David ha avuto un po' di sfiga"

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 in casa col Lecce: "Sono queste le partite che mi preoccupano di più, perché a volte ci rilassiamo e prendiamo gol così dal niente. Abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concluso. Purtroppo è successo. A volte quando dominiamo così crediamo di poter far gol in qualsiasi momento ma non è così, basta un contropiede e cambia l'inerzia della partita".

Come sta David?

"Lui è un bravo ragazzo, lavora bene in allenamento: faccio fatica a marcarlo. Purtroppo ha sbagliato un rigore, ma stava facendo una buona partita. Ha avuto un po' di sfiga, ma è un ragazzo perbene e in futuro le cose andranno meglio".

Cosa è mancato oggi?

"Oggi era una partita da vincere, con tutto il rispetto per il Lecce siamo la Juventus e abbiamo creato occasioni. Purtroppo per il volume di gioco creato è stato un peccato, potevamo vincere anche più di 2-1, ma il calcio è questo e capitano anche partite così".