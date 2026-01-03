Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, c'è Chiesa nei pensieri: lui non forzerà la mano con il Liverpool. Il punto

Juventus, c'è Chiesa nei pensieri: lui non forzerà la mano con il Liverpool. Il puntoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 10:08Serie A
Alessio Del Lungo

Federico Chiesa non ha alcuna intenzione di lasciare a tutti i costi il Liverpool, anche perché sta giocando di più rispetto a quanto stesse facendo lo scorso anno con Arne Slot. Il punto è che alla Juventus però ha lasciato tanti amici e, qualora si creassero le condizioni giuste, tornerebbe volentieri a Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe '97 cerca un modo per rilanciarsi nel 2026, ma non forzerà in alcun modo la mano con gli inglesi.

Non esiste ancora una vera e propria trattativa, ma Chiesa non si preclude niente e non ha accolto con indifferenza i segnali che gli sono arrivati. Spalletti lo riabbraccerebbe volentieri, lui non impiegherebbe neanche troppo tempo ad ambientarsi in una città che conosce alla perfezione e con un allenatore che lo stima. Da capire quali saranno le valutazioni definitive da parte di Chiellini, Comolli e del nuovo ds Ottolini. La formula che ha intenzione di proporre la Vecchia Signora è quella del prestito secco: al momento i Reds non sono così certi di aprire a questa ipotesi, ma le cose possono cambiare in fretta.

