Juventus, caccia all'attaccante: c'è anche la possibilità Zirkzee. Oggi fuori contro il City

La Juventus si strofina le mani per l'accordo trovato con il Crystal Palace per Mateta, con la pista aperta anche per Youssef En-Nesyri del Fenerbahce.

Ma in realtà la dirigenza bianconera starebbe valutando anche altre opzioni e, secondo quanto riferito da Sky Sport, Joshua Zirkzee corrisponderebbe all'identikit. Solamente qualora il Manchester United - che detiene il cartellino - dovesse dare il via libera alla partenza.

L'affondo per l'olandese classe 2001 potrebbe arrivare, poi, solamente nel caso in cui dovesse saltare a sorpresa l’accordo per Mateta. Una possibilità sul mercato quella dell'ex Bologna che la Vecchia Signora starebbe studiando. E in tutto questo, servirebbe capire anche le intenzioni della Roma, fino a poche ore fa parecchio parecchio insistenti in proposito ma che ha accolto di recente Robinio Vaz e Malen.

Intanto spicca la notizia di oggi, direttamente dal derby di Manchester tra United e City: Joshua Zirkzee non è figurato in panchina. Coach Carrick non lo ha nemmeno convocato per la maxi sfida di Premier League, lasciandolo a casa. Aria di addio? Intanto il tempo per il mercato invernale scorre inesorabile...