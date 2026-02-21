Juventus-Como è 0-1 all'intervallo: decide un gol di Vojvoda. Momento complicato per i bianconeri

Molto più Como che Juventus nel primo tempo della sfida dell'Allianz Stadium valida per la 26ª giornata di Serie A. I lariani hanno infatti chiuso i primi 45 minuti in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Vojvoda all'11'. Errore di McKennie prima e di Di Gregorio, ben più importante e decisivo, nell'azione che ha portato gli ospiti in vantaggio, con i bianconeri che hanno mostrato ancora una volta tutti i propri limiti in quest'ultimo periodo.

Squadra di Fabregas che ha poi sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni, in particolare con Da Cunha che ha colpito una traversa sfruttando l'ennesima indecisione della difesa della Juve. Diversi giocatori già a scaldarsi dalla panchina di Luciano Spalletti, che nelle ripresa dovrà cambiare qualcosa per evitare la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League. Pioggia di fischi da parte dei tifosi della Juventus al duplice fischio dell'arbitro Doveri.