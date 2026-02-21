Serie B, 26ª giornata: vince il Palermo, ma anche il Venezia. La classifica aggiornata
Al via nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, con soli due match, ma che ha mandato da poco in archivio i primi cinque confronti del sabato cadetto, che hanno ovviamente aggiornato la classifica del torneo.
I finali vedono il Catanzaro corsaro sul campo della Virtus Entella, che crolla nella ripresa, mentre ha vita facile il Palermo che archivia la pratica SudTirol. Nella parte alta della classifica, invece, il Venezia soffre ma alla fine centra comunque i tre punti sul campo di un Pescara che vede per altro il Bari pareggiare sul campo del Padova. Scivola invece la Sampdoria, che passa sì in vantaggio sul Mantova ma vede poi la formazione virgiliana reagire e conquistare tre punti pesantissimi.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Sabato 21 febbraio
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Frosinone 53
Monza 51*
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37*
SudTirol 33
Empoli 30
Carrarese 30*
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 22*
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno