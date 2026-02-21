Serie B, 26ª giornata: vince il Palermo, ma anche il Venezia. La classifica aggiornata

Al via nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, con soli due match, ma che ha mandato da poco in archivio i primi cinque confronti del sabato cadetto, che hanno ovviamente aggiornato la classifica del torneo.

I finali vedono il Catanzaro corsaro sul campo della Virtus Entella, che crolla nella ripresa, mentre ha vita facile il Palermo che archivia la pratica SudTirol. Nella parte alta della classifica, invece, il Venezia soffre ma alla fine centra comunque i tre punti sul campo di un Pescara che vede per altro il Bari pareggiare sul campo del Padova. Scivola invece la Sampdoria, che passa sì in vantaggio sul Mantova ma vede poi la formazione virgiliana reagire e conquistare tre punti pesantissimi.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Sabato 21 febbraio

Ore 17:15 - Cesena-Spezia

Ore 19:30 - Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Frosinone 53

Monza 51*

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37*

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30*

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 22*

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno