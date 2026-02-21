Il Como non scherza: -1 dalla Juventus, -2 dalla Champions. La classifica della Serie A

Il Como fa sul serio: la vittoria ottenuta dalla squadra di Cesc Fabregas contro la Juventus, a Torino, non è solamente un fattore di prestigio per i lariani, ma pesantissima in termini di classifica e prospettive. Con questo successo infatti il Como mette pressione proprio ai bianconeri ed alle squadre davanti in lotta per un posto in Champions League: attualmente fra il Napoli, terzo, ed il Como, sesto, ci sono appena 5 punti.

Rispetto ai bianconeri poi Douvikas e compagni sono ora solamente ad un punto di distanza. Vediamo di seguito la

Questa la classifica aggiornata

Inter – 61 punti (25 partite giocate)

Milan – 54 punti (25)

Napoli – 50 punti (25)

Roma – 47 punti (25)

Juventus – 46 punti (26)

Como – 45 punti (26)

Atalanta – 42 punti (25)

Sassuolo – 35 punti (26)

Bologna – 33 punti (25)

Lazio – 33 punti (25)

Udinese – 32 punti (25)

Parma – 29 punti (25)

Cagliari – 28 punti (25)

Torino – 27 punti (25)

Genoa – 24 punti (25)

Cremonese – 24 punti (25)

Lecce – 24 punti (25)

Fiorentina – 21 punti (25)

Pisa – 15 punti (25)

Hellas Verona – 15 punti (26)