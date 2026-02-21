Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova-Bari 1-1, le pagelle: Bortolussi sprecone, grande partita di Cerofolini

Cerofolini
© foto di Federico De Luca 2023
Luca Esposito
Oggi alle 17:03Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Padova-Bari 1-1

PADOVA

Sorrentino 6,5 – Non può nulla sulla rete di Piscopo, tiro troppo potente e da distanza ravvicinata. Per il resto ordinaria amministrazione, fino all’intervento importante su Cuni nel finale.

Belli 5,5 – In un paio di circostanze si fa bruciare in velocità da Rao e non sembra ben posizionato quando Piscopo fa 1-1.

Sgarbi 6 – Tiene a bada Moncini senza concedergli un solo tiro in porta. Fa il suo a centro area senza sbavature.

Perrotta 5,5 – Stesso discorso fatto per Sgarbi. Puntuale nelle chiusure sul centravanti biancorosso, meno efficace quando Rao lo punta a campo aperto. Il giallo gli farà saltare la prossima partita.

Barreca 6 – Spinge quando può e sforna qualche cross interessante, bravo a leggere le varie fasi della gara.

Capelli 5,5 – Non una partita particolarmente brillante. Il Bari, per 35 minuti, è rintanato nella propria metà campo e forse poteva partecipare maggiormente alla manovra. Dal 63' Varas 5,5 - Ingresso meno incisivo rispetto ad altre occasioni, ha una buona chance in area ma calcia debolmente.

Fusi 6 – Non sempre lucidissimo al momento dell’ultimo passaggio, ma corre per quattro e va giustificato. In interdizione è preziosissimo. Dall'84' Di Maggio sv.

Harder 6,5 – Encomiabile quando blocca una ripartenza molto pericolosa con un grande intervento difensivo dopo aver percorso quasi cinquanta metri di campo pur di inseguire l’avversario. Fotografia di una gara generosa e di spessore.

Di Mariano 6,5 – Segna il primo gol con la maglia biancoscudata sfruttando alla perfezione uno schema su palla inattiva. Sta ritrovando una buona condizione fisica.

Buonaiuto 6,5 – Un insensato retropassaggio poteva costare caro, unica macchia di una gara più che sufficiente in cui mette a referto un assist e una traversa. Dal 70' Caprari 5,5 - Si vede non sia al top della forma, si fa notare solo per un tiro pericoloso all'85'.

Bortolussi 5 – Spreca una ghiotta chance per segnare il 2-0 e, poco dopo, il Bari castiga segnando l’1-1. In area crea sempre apprensioni, ma quell’occasione grida vendetta e poteva cambiare la storia della gara. A lungo andare Obaretin gli prende le misure. Dall'84' Lasagna sv.

Matteo Andreoletti 6 - Ottimo inizio, la squadra segna su uno schema da palla inattiva e il mister applaude compiaciuto. Da riflettere sull'approccio nella ripresa, frutto del gol preso proprio allo scadere della prima frazione. Per quella che è la rosa a disposizione resta la sensazione stia facendo il massimo.

BARI

Cerofolini 7 – Se la sua squadra è rimasta a galla dopo una partenza shock lo deve al suo portiere, bravissimo su Bortolussi e risolutivo in uscita per rimediare a un erroraccio di Artioli in disimpegno. Sempre sicuro quando chiamato in causa. Nel finale provvidenziale anche su Caprari.

Cistana 5,5 – Alterna qualche buona chiusura a errori evitabili. Quando gioca di posizione si fa rispettare, se invece viene puntato in velocità palesa qualche difficoltà in più.

Odetnhal 6 – Avvio così e così, poi si riprende e tiene molto bene a bada un cliente scomodo come Bortolussi. Longo è stato chiaro nelle interviste precedenti: è un calciatore del quale non riesce a fare a meno anche quando non è al top della forma.

Mantovani 6 – Il fedelissimo di Longo, quel calciatore che il mister ha scovato ai tempi delle giovanili del Torino portandolo poi ad Alessandria. Il ritorno in Puglia, con tanto di fascia da capitano al braccio, lo ha ulteriormente responsabilizzato. Prova sufficiente, a tratti insidioso anche con qualche cross dal fondo.

Piscopo 6,5 – Per una quarantina di minuti si vede pochissimo, del resto il gioco difensivo del Bari non esalta le sue caratteristiche. Poi fa 1-1 con un tiro potente e preciso e si galvanizza, disputando una ripresa ottima da esterno basso.

Maggiore 5 – Continua la parabola discendente di un calciatore che quattro anni fa sembrava in orbita Nazionale prima di una involuzione costante e inspiegabile. Prende un giallo, è troppo morbido in interdizione e spreca una buona occasione di testa da posizione favorevole. Dall'80' Traorè sv.

Artioli 5 – Per corsa e dinamismo è inappuntabile, ma commette tanti errori tecnici sprecando ripartenze potenzialmente pericolose. Un pallone perso a ridosso della propria area di rigore poteva costare carissimo, leggerezze che il Bari non può proprio permettersi.

Dorval 5,5 – Si fa scappare Bortolussi e, per poco, il Padova non fa 2-0. Col passare dei minuti si riprende e, quando può, si spinge in avanti pur senza essere particolarmente incisivo. Altalenante.

Cavuoti 6 – Per 40 minuti corre tanto, ma lo fa a vuoto, visto che gli arrivano pochissimi palloni giocabili ed è costretto ad arretrare tanto per toccarne qualcuno. Ma in un minuto diventa assoluto protagonista, visto che conquista una punizione e poi indovina la sponda vincente per Piscopo. Dal 63' De Pieri 6 - Niente di straordinario, ma vivacizza un minimo la manovra con qualche spunto personale degno di nota.

Rao 6 – Indiscutibilmente l’unico ad accendere la luce e a conferire un minimo di imprevedibilità a una manovra lenta e prevedibile. Il Bari fatica a riempire la metà campo avversaria e lui si danna l’anima sfiorando due volte il gol dalla distanza. Esce stremato. Dall'80' Esteves sv.

Moncini 5 – Il gioco del Bari, piuttosto lento e rinunciatario, non agevola il classico centravanti d’area di rigore, ma anche lui non riesce a inventarsi la giocata individuale. Costantemente anticipato, mai pericoloso e sostituito anche tardivamente. Dall'80' Cuni 6 - In 15 minuti crea più occasioni del compagno di reparto, impensierendo il portiere e tutta la difesa di casa.

Moreno Longo 6 – Il pari in rimonta consente almeno di evitare la sconfitta, ma il suo impatto sulla panchina biancorossa è stato deludente e la classifica desta preoccupazioni. 40 minuti pessimi, poi una buona ripresa.

