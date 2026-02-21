Inter, Pio Esposito: "Si sente la mancanza di Lautaro. Responsabilità? Quella di sempre"

L'attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Lecce valevole per la 26^ giornata di Serie A.

Da Bodo a Lecce: come la stai vivendo?

"A Bodo è stata un'esperienza unica, non avevo mai provato così tanto freddo in una partita di calcio. Abbiamo già voltato pagina, si pensa a Lecce che è una partita importantissima".

Quanto sei cambiato dal gol al Lecce all'andata?

"Non è passato così tanto tempo, sicuramente per un attaccante un gol può essere decisivo. Non ho ancora fatto niente e non voglio deconcentrato".

Giochi al posto di Lautaro: quanta responsabilità e quanta carica?

"La mancanza del capitano si stente a prescindere, è una persona importantissima per noi sia dentro che fuori dal campo. La responsabilità è quella di sempre, di giocare nell'Inter. Tanta carica sicuramente".