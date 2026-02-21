Cesena-Spezia, le formazioni ufficiali: Cerri e Shpendi in campo dal 1' per i romagnoli

Al via, nella serata di ieri, la 26ª giornata del campionato di Serie B, che proseguirà quest'oggi con ben sette match suddivisi su tre fasce orarie: dopo quelli delle ore 15:00, è la volta di Cesena-Spezia, che prenderà il via alle ore 17:15 all''Orogel Stadium'. Da cui arrivano le formazioni ufficiali.

Sembravano non fossero destinati a giocare insieme Cerri e Shpendi, con il primo pronto a prendere il posto del secondo qualora non si fosse rimesso, ma l'albanese è in campo, in coabitazione con il compagno e con Berti. Meno novità, invece, sul fronte ligure.

Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:

CESENA (3-4-3): Klinsmann; Ciofi, Amoran, Mangraviti; Ciervo, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri, Berti, Shpendi. All.: Mignani

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Adamo, Romano, Bellemo, Beruatto; Artistico, Skjellerup. All.: Donadoni