Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Banda out, la scelta su Pio Esposito. Sorpresa Frattesi

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, partita valida per la 26ma giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco è in piena lotta salvezza e sceglie di mettersi nelle mani di Cheddira dal primo minuto - in assenza di Camarda infortunato -, a supporto Pierotti-Gandelman-Sottil spalmati sulla trequarti. In difesa confermata la coppia arcigna Gaspar-Tiago Gabriel (rivelazione del campionato).

Quanto all'Inter, Cristian Chivu chiede una scossa dopo la brutta caduta in Champions League contro il Bodo. Considerato l'infortunio di Lautaro, in avanti dal primo minuto ci sarà Pio Esposito in compagnia di Marcus Thuram, finisce in panchina invece Bonny. Dimarco-Luis Henrique si posizionano, come di consueto, sulle fasce laterali da quinti di centrocampo. Proprio nella zona nevralgica di campo ecco la scelta forte di lanciare Frattesi dall'inizio e non Mkhitaryan, confermato Sucic dopo la trasferta in Norvegia in compagnia dell'intoccabile Zielinski (risolto l'acciacco avuto). In difesa, infine, turno di riposo per Akanji con De Vrij al suo posto.

Di seguito le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori per il match in ordine al Via del Mare e con calcio d'inizio fissato alle ore 18.

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N'Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic.

Allenatore: Cristian Chivu.