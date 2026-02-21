V. Entella-Catanzaro 1-3: Favasuli e Pontisso decisivi, Petriccione fa e disfa

fonte ha collaborato dallo stadio "Enrico Sannazzari", Andrea Piras

Risultato finale: VIRTUS ENTELLA-CATANZARO 1-3

ENTELLA (a cura di Andrea Piras)

Colombi 6 - Dice di no a Pontisso con una bel tuffo sulla sua destra ed è reattivo di piede su Iemmello. Sempre molto reattivo quando chiamato in casa e molto attento quando c’è da uscire sui cross che arrivano dal fondo. Nulla può sulle reti del Catanzaro.

Parodi 5,5 - Nelle prime battute del match si sovrappone spesso a Mezzoni dando una mano nella fase di spinta sulla fascia destra. Cala alla distanza con l’Entella che patisce molto le incursioni calabresi. Dal 71’ Guiu 5,5 - Prova ad accendersi con la sua qualità ma la difesa del Catanzaro non lo molla un attimo.

Marconi 5 - Schierato ancora centrale vista l’assenza persistente di Tiritiello. Iemmello è un cliente non facile e ce la mette tutta per arginarlo anche se non mancano alcune sbavature in fase di chiusura. Dal 64’ Bariti 5,5 - Cerca di dare apporto alla fase offensiva della sua squadra ma la musica non cambia.

Alborghetti 5 - Dalla sua parte il Catanzaro spinge con più insistenza e spesso è costretto agli straordinari. Partita difficile per il difensore biancoceleste, una gara appannata può capitare.

Mezzoni 5,5 - Propositivo quando la sua squadra attacca anche se è poco preciso nel momento della conclusione e del traversone. Nella fase di non possesso patisce e non poco D’Alessandro.

Karic 5,5 - Forse un passo indietro rispetto alla solita buona dose di dinamismo in mezzo al campo anche se è comunque bravo quando c’è da andare a recuperare palla. Meno propositivo del solito, prova un diagonale nella ripresa ma strozza troppo la conclusione. Dal 71’ Benedetti 5,5 - Entra con il risultato di fatto acquisito, si vede poco nel momento in cui deve attaccare, chiuso bene dalla formazione calabrese.

Squizzato 5 - Viene cercato spesso per impostare l’azione e si smarca per dare il via alla manovra offensiva della sua squadra anche se commette qualche leggerezza.

Franzoni 6,5 - Si vede ad intermittenza fra le linee. Prova ad accendere la luce appena ha un varco al limite dell’area e nella ripresa chiama Pigliacelli alla grande respinta di piede con un velenoso diagonale ma poi la riapre con un diagonale preciso.

Di Mario 5 - Favasuli fa spesso il bello e il cattivo tempo da quella parte e non riesce a bloccare la forza d’urto dei giocatori oggi in maglia nera. In fase di spinta si vede poco.

Debenedetti 5 - Viene schierato dal primo minuto al posto di Guiu al centro dell’attacco. Fa sempre la solita mole di gioco con grande generosità ma finisce per sbattere sul muro di maglie nere della retroguardia calabrese. Dal 64’ Tirelli 5,5 - Si vede poco in fase di conclusione dell’azione. Pochi i suoi spunti.

Cuppone 5,5 - Si muove molto su tutto il fronte d’attacco mostrando una buona condizione. Cerca il guizzo e il pallone verso il centro dell’area, col passare dei minuti si vede sempre meno. Dal 79’ Stabile s.v.



Andrea Chiappella 5,5 - Per la prima volta la sua Entella non riesce ad imporre il proprio gioco. Aquilani lo imbriglia bene lasciando pochissimo spazio alla sua squadra. Una timida reazione con il gol di Franzoni poi subito messo a tacere dalla rete di Pompetti.

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Attento quando chiamato in causa, incolpevole sul gol degli avversari.

Cassandro 6 - Attento e ordinato, si vede meno del solito in fase offensiva.

Antonini 5.5 - Non perfetto dietro, ha un paio di occasioni in attacco. Prende un giallo ingenuo che costringe Aquilani alla sostituzione. Dal 46’ Frosinini 5.5 - Soffre fin troppo le incursioni di Cuppone. Deconcentrato.

Brighenti 6 - Non va quasi mai in difficoltà, ordinata la sua partita.

Favasuli 6.5 - Segna un gol pesante e bello con un ottimo inserimento, ma oltre alla rete la sua è ancora una volta una partita assolutamente positiva.

Petriccione 6 - Fa e disfa. Segna un bellissimo gol di testa, ma poi sbaglia e regala il 2-1.

Pontisso 6 - Partita buona la sua, impreziosita dall’assist per il momentaneo 2-0 di Petriccione. Dall’82’ Rispoli sv.

D’Alessandro 6 - Partita buona la sua soprattutto in fase di copertura, meno efficace in attacco. Dal 61’ Pompetti 6.5 - Segna un gol importante, ingresso in campo decisivo il suo.

Nuamah 6 - Non ruba l’occhio ma la sua prova è comunque solida. Dall’82’ Di Francesco sv.

Liberali 6 - Meno brillante del solito, ma entra comunque nell’azione del gol con una bella palla per l’assist di Iemmello. Dal 65’ Pittarello 6.5 - Entra bene e serve un ottimo assist per il gol del 3-1.

Iemmello 6 - Sempre il leader tecnico e non solo. Sbaglia delle occasioni nel primo tempo, ma poi il suo assist per il vantaggio di Favasuli fa perdonare tutto.

Alberto Aquilani 6.5 - Il suo Catanzaro è bravo e fortunato, gestisce e punge in ripartenza. Bene anche con i cambi, che risultano decisivi per la terza rete.