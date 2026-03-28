Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Argentina, cos'è l'era Scaloni: 61 giocatori all'esordio, da Paz a Nico Gonzalez e Carboni

Argentina, cos'è l'era Scaloni: 61 giocatori all'esordio, da Paz a Nico Gonzalez e CarboniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:56Serie A
Yvonne Alessandro

Dal 2018 al 2026, l'Argentina non solo ha portato a casa una Coppa del Mondo, due Copa America e una Finalissima (3-0 contro l'Italia). Il regno di Lionel Scaloni, commissario tecnico in carica da otto anni ormai, è stato costellato da una serie di esordi assoluti di ben 61 giocatori con la Nazionale maggiore.

Nel debutto del CT in panchina (8 settembre 2018), vittoria per 3-0 contro il Guatemala, addirittura 11 prime volte: cinque come titolari (Geronimo Rulli, Renzo Saravia, Exequiel Palacios, Giovanni Simeone del Torino e Gonzalo Martinez) e 6 subentrati dalla panchina (Santiago Ascacíbar, Matías Vargas, Alan Franco, Franco El Mudo Vazquez, Franco Cervi e Walter Kannemann). Poi l'11 settembre, in occasione dello 0-0 contro la Colombia, il turno di Rodrigo Battaglia e un mese dopo la prima apparizione dell'ex Udinese Rodrigo de Paul - tra l'altro titolare - nel successo per 4-0 contro l'Iraq.

Il 16 novembre 2018, trionfo per 2-0 sul Messico e altro giro di esordi, con Juan Foyth titolare e Gastón Giménez. Il 20 novembre, l'Argentina ha affrontato nuovamente il Messico, vincendo ancora 2-0 e dando la possibilità di vestire la maglia dell'Albiceleste a Paulo Gazzaniga in porta. Nel 2019, ko 3-1 con il Venezuela, Gonzalo Montiel, Lisandro 'Licha' Martinez, Matías Suárez e Domingo Blanco sono subentrati con debutto assoluto. Quattro giorni dopo, l'1-0 rifilato al Marocco, quattro esordi; Esteban Andrada, l'ex Atalanta Juan Musso, Ivan Marcone e Matías Zaracho.

E ancora, il 5 settembre 2019, la prima presenza ufficiale con l'Argentina di Lucas Martinez Quarta (in passato alla Fiorentina), Nicolas Domínguez (parentesi al Bologna) e Alexis Mac Allister nello 0-0 tra Argentina e Cile. Cinque giorni dopo la formazione di Scaloni ha travolto il Messico 4-0, lasciando spazio al debutto di Leonardo Balerdi e Adolfo Gaich. Di nuovo, il 9 ottobre 2019 e il pareggio (2-2) con la Germania, con esordio dell'ex Milan Lucas Ocampos. Mentre nella goleada inferta all'Ecuador (6-1) la prima partita di Nicolas Gonzalez (all'Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus).

Il 13 ottobre 2020, l'Argentina ha sconfitto la Bolivia 2-1, con debutto di Facundo Medina. Poi il 3 giugno 2021, pareggio (1-1) con il Cile ed esordio dell'attuale primo portiere e campione del Mondo Emiliano 'Dibu' Martínez, oltre all'ex Genoa e Juventus Cristian Romero. E gli ingressi da prime volte dell'ex Udinese Nahuel Molina e Julian Alvarez. Arriva il Mondiale in Qatar 2022, Emiliano Buendía riceve l'occasione di esordire contro la Colombia (1-0), mentre nel 3-0 al Venezuela Lucas Boyé ha fatto il suo debutto. Goleada per 5-0 ai danni dell'Estonia, l'esordio di Marcos Senesi, attuale obiettivo di mercato della Juventus di Spalletti.

Il 23 settembre dello stesso anno, l'Argentina batte l'Honduras (3-0) con prime apparizioni per Thiago Almada, Enzo Fernández e l'ex Udinese Nehuen Perez. Alejandro Garnacho ha avuto la sua chance il 15 giugno 2023 nel 2-0 inferto all'Australia. Con Facundo Buonanotte al debutto nella vittoria per 2-0 contro l'Indonesia. Arriva il 2024, Valentin Barco indossa per la prima volta la camiseta dell'Albiceleste nel 3-0 rifilato a El Salvador, quattro giorni dopo il turno di Valentin Carboni - di proprietà dell'Inter - e Walter Benítez contro la Costa Rica (3-1). Poi è arrivato anche Taty Castellanos, ex Lazio oggi al West Ham.

A ottobre 2024 è stato il turno di Nico Paz contro la Bolivia, mentre il 19 novembre si è presentato in pubblico Giuliano Simeone contro il Perù. Nell'estate del 2025 Franco Mastantuono è entrato nel finale della partita contro il Cile per le Qualificazioni Sudamericane a soli 17 anni, 9 mesi e 22 giorni. Il 14 ottobre è arrivato il battesimo per Juan Manuel Lopez, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno e Facundo Cambeses. Un mese dopo, nel successo in amichevole contro l'Angola a Luanda, è stato il turno di Kevin Mac Allister (fratello di Alexis del Liverpool), Maximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni e Joaquín Panichelli. Gli ultimi della lista stanotte, contro la Mauritania nell'amichevole vinta 2-1, Scaloni ha lanciato nella mischia per la prima volta Gabriel Rojas e Agustín Giay.

Esordi nel 2018
(07/09/2018 vs Guatemala): Gerónimo Rulli, Renzo Saravia, Giovanni Simeone, Santiago Ascacibar, Matías Vargas, Franco Vázquez, Gonzalo Martínez, Alan Franco, Walter Kannemann, Franco Cervi ed Exequiel Palacios.
(11/09/2018 vs Colombia): Rodrigo Battaglia.
(11/10/2018 vs Irak): Rodrigo De Paul.
(16/11/2018 vs México): Juan Foyth e Gastón Giménez.
(20/11/2018 vs México): Paulo Gazzaniga.

Esordi nel 2019
(22/03/2019 vs Venezuela): Gonzalo Montiel, Matías Suárez, Domingo Blanco e Lisandro Martínez.
(26/03/2019 vs Marruecos): Esteban Andrada, Juan Musso, Matías Zaracho e Iván Marcone.
(05/09/2019 vs Chile): Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez e Alexis Mac Allister.
(10/09/2019 vs México): Leonardo Balerdi e Adolfo Gaich.
(09/10/2019 vs Alemania): Lucas Ocampos.
(13/10/2019 vs Ecuador): Nicolás González.

Esordi nel 2020 - 2021
(13/10/2020 vs Bolivia): Facundo Medina.
(03/06/2021 vs Chile): Emiliano Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez e Nahuel Molina Lucero.

Esordi nel 2022
(01/02/2022 vs Colombia): Emiliano Buendia.
(25/03/2022 vs Venezuela): Lucas Boyé.
(05/06/2022 vs Estonia): Marcos Senesi.
(23/09/2022 vs Honduras): Thiago Almada, Nehuen Pérez ed Enzo Fernández.

Esordi nel 2023 - 2024
(15/06/2023 vs Australia): Alejandro Garnacho.
(19/06/2023 vs Indonesia): Facundo Buonanotte.
(22/03/2024 vs El Salvador): Valentín Barco.
(26/03/2024 vs Costa Rica): Walter Benítez e Valentín Carboni.
(05/09/2024 vs Chile): Valentín Castellanos.
(15/10/2024 vs Bolivia): Nicolás Paz.
(19/11/2024 vs Perú): Giuliano Simeone.

Esordi nel 2025
(05/06/2025 vs Chile): Franco Mastantuono.
(14/10/2025 vs Puerto Rico): Juan Manuel López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno e Facundo Cambeses.
(14/11/2025 vs Angola): Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni e Joaquín Panichelli.

Esordi nel 2026
(27/03/2026 vs Mauritania): Gabriel Rojas e Agustín Giay.

Articoli correlati
Argentina, rosa dei Mondiali già fatta? Scaloni avverte: "Ecco di chi abbiamo bisogno"... Argentina, rosa dei Mondiali già fatta? Scaloni avverte: "Ecco di chi abbiamo bisogno"
Argentina, Messi sì o no ai Mondiali? Scaloni: "Io lo voglio, ma dipende dalla sua... Argentina, Messi sì o no ai Mondiali? Scaloni: "Io lo voglio, ma dipende dalla sua condizione"
Da Paz a Lo Celso, tra infortuni e nuovo che avanza: i dubbi di Scaloni per il Mondiale... Da Paz a Lo Celso, tra infortuni e nuovo che avanza: i dubbi di Scaloni per il Mondiale
Altre notizie Serie A
Genoa, primo contratto da professionista per Mariotti: "Un sogno che diventa realtà"... UfficialeGenoa, primo contratto da professionista per Mariotti: "Un sogno che diventa realtà"
Napoli, come vanno i prestiti in Serie B: Hasa in grande spolvero. Non Sgarbi Focus TMWNapoli, come vanno i prestiti in Serie B: Hasa in grande spolvero. Non Sgarbi
Ambrosini su Gattuso: "Mi piacerebbe che si evidenziassero le sue idee tattiche e... Ambrosini su Gattuso: "Mi piacerebbe che si evidenziassero le sue idee tattiche e il lavoro"
Napoli, De Bruyne: "Mi sento bene e non mi ritirerà dalla nazionale dopo il Mondiale"... Napoli, De Bruyne: "Mi sento bene e non mi ritirerà dalla nazionale dopo il Mondiale"
Milan, come vanno i prestiti in Serie B: Cissè di prospettiva. Peccato per Zeroli... Focus TMWMilan, come vanno i prestiti in Serie B: Cissè di prospettiva. Peccato per Zeroli
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Argentina, cos'è l'era Scaloni: 61 giocatori all'esordio, da Paz a Nico Gonzalez... Argentina, cos'è l'era Scaloni: 61 giocatori all'esordio, da Paz a Nico Gonzalez e Carboni
Il tifoso juventino Ramazzotti: "Spalletti sta facendo un miracolo. Spero che Vlahovic... Il tifoso juventino Ramazzotti: "Spalletti sta facendo un miracolo. Spero che Vlahovic rinnovi"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare Italia"
Immagine top news n.1 Super Nico Paz, gran prova e primo gol con l'Argentina: punizione magistrale alla Mauritania
Immagine top news n.2 L'Italia fa gruppo in vista della Bosnia: gli interisti (più Locatelli e Vicario) a cena insieme
Immagine top news n.3 Dzeko, Demirovic, la bolgia di Zenica: alla scoperta della Bosnia, avversaria dell'Italia
Immagine top news n.4 La pazza idea della Roma è riportare in Italia Mohamed Salah. Ma c'è un ostacolo da 12 milioni
Immagine top news n.5 Assist Dumfries e Koop, El Aynaoui sbaglia e rimedia: i risultati delle amichevoli pre-Mondiali
Immagine top news n.6 Tutti gli aggiornamenti sul caso Lukaku a Napoli: il centravanti belga è ancora ad Anversa
Immagine top news n.7 Roma, pazza idea Salah: feeling forte con la piazza, ma lo stipendio è un ostacolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.2 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
Immagine news podcast n.3 Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?
Immagine news podcast n.4 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, primo contratto da professionista per Mariotti: "Un sogno che diventa realtà"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, come vanno i prestiti in Serie B: Hasa in grande spolvero. Non Sgarbi
Immagine news Serie A n.3 Ambrosini su Gattuso: "Mi piacerebbe che si evidenziassero le sue idee tattiche e il lavoro"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, De Bruyne: "Mi sento bene e non mi ritirerà dalla nazionale dopo il Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Milan, come vanno i prestiti in Serie B: Cissè di prospettiva. Peccato per Zeroli
Immagine news Serie A n.6 Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Immobile: "Mai contattato dal Pescara. Sarebbe la piazza perfetta per iniziare ad allenare"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Palmiero: "Stavamo andando verso una direzione sbagliata, Ballardini ha dato serenità"
Immagine news Serie B n.3 Nella goleada dell'Algeria brilla un 23enne della Serie B: esordio e gol per Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Confente: "Ho lasciato il cuore a Vicenza, felicissimo per la promozione in B"
Immagine news Serie B n.5 Il Modena chiama a raccolta i tifosi, domenica pomeriggio seduta a porte aperte al Braglia
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Palmiero: "Io come Modric? Non mischiamo la lana con la seta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Lopez: "Playoff qualcosa di impensabile fino ad un paio di mesi fa"
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Maiuri: "Crotone sarà una gara difficile ma la squadra sta bene"
Immagine news Serie C n.3 Alcione Milano, Cusatis: "Analizzare gli errori di gestione e trasformarli in cattiveria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, al via la 34ª giornata: riflettori su Arezzo-Ascoli, match point per il Benevento
Immagine news Serie C n.5 Lotta a distanza Benevento-Catania? Marotta dice no: "Torneo finito, troppo distacco tra le due"
Immagine news Serie C n.6 Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C: in campo Catania e Salernitana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Catena: "Vogliamo il terzo posto. Contro la Juventus due gare fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
Immagine news Calcio femminile n.6 Goleada del Barcellona nel 'Clasico'. Il Bayern di Caruso vince a Manchester. I risultati di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!